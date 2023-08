può partire, l'Arabia sta chiamando e il reparto d'attacco del Milan potrebbe presto aver bisogno di un nuovo rinforzo offensivo. Ma sarà davvero così? Il club rossonero ha da tempo le idee chiare su quello che, sulla carta, dovrà essere il, ma non ha alcuna intenzione di fare sforzi economici non preventivati per andare a sostituire il belga già lasciato fuori rosa all'inizio di questo mercato.che nella sua testa si vede solo come un esterno e l'ha fatto sapere a mezzo stampa: "Io e Leao siamo come gemelli: entrambi dribbliamo molto bene, siamo giovani, abbiamo lo stesso humor". Per il Milan, invece, l'attaccante svizzero acquistato dal Salisburgo ha anche caratteristiche daun po' come fatto da Rebic nelle passate stagioni.- Il secondo fattore è invece il futuro diperché sì, il fantasista belga non è una punta, ma è sul mercato e se ci dovrà essere un esborso per l'acquisto di un altra prima punta dovrà essere finanziato dalle uscite., ma soltanto se sarà a titolo definitivo e comportando di conseguenza anche un forte risparmio sullo stipendio per il monte ingaggi.a completare un colpo (che altrimenti sarebbe rimandato fra gennaio e la prossima estate) con undi attaccante da ricercarre sul mercato che sia una prima punta pura, ma giovane, di prospettiva e che abbia un costo non spropositato. Il profilo che oggi piace di più è quello di, attaccante classe 2003 del Rosario Central che ha una clausola rescissoria da 14 milioni di dollari nel suo contratto.