Ilquesta voltaKhvicha​ ha mandato all'Inferno la Svezia capitanata dalnella decisiva sfida di qualificazione ai Mondiali in Qatar per gli scandinavi, che dopo la sconfitta per 2-0 di Batumi​ ora rischiano seriamente di dover passare dagli spareggi, per accaparrarsi la rassegna iridata del prossimo inverno, a meno di una clamorosa vittoria domenica sera a Siviglia contro la Spagna., autore di una partita sontuosa coronata da unache ha annichilito la selezione di Andersson,per, funambolo e goleador. Ilha confezionato la beffa perfetta, davanti al campione alfiere rossonero.Cresciuto nel settore giovanile della Dinamo Tbilisi,in attacco per accentrarsi, ma segna anche da attaccante d'area di rigore, come dimostra il primo gol in mischia, ed è abile nel trovare gli spazi giusti; vedere la seconda rete per credere, con il taglio in profondità da consumato interprete di fascia. Non era stata fin qui una stagione fenomenale nel campionato russo, conma le due marcature che hanno "punito" Ibra fanno sicuramente scalpore.Il padre a fine maggio aveva confessatoe qualche voce in Georgia parlava anche diper favorire la trattativa: Kvaratskhelia è da tempoma la richiesta dae ilavevano raffreddato l'affare.Piaceva molto anche al, che però nel frattempo ha cambiato guida tecnica, oltre che a: Maldini e Massara continuano a monitorare la situazione. E forse da oggi anche Ibra...​@AleDigio89