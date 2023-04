Era nell'aria e così è stato, i tifosi del Napoli hanno deciso di non far dormire letteralmente i calciatori del Milan. Rossoneri che soggiornano presso l'Hotel Vesuvio, proprio sul lungomare di Mergellina, affacciando su uno dei punti più frequentati e accessibili ai pedoni della città. La notte prima di scendere in campo in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League è stata molto particolare e specialmente difficile per Pioli e i suoi uomini.



NON SI DORME - Dalle ore 23:30 i tifosi del Napoli si sono appostati all'esterno dell'hotel, iniziando a far sentire la propria voce. Passa il tempo e aumentano a vista d'occhio, oltre 100 supporters partenopei intonano cori, fischiano, suonano i clacson delle auto per creare quanto più rumore possibile. Poi è turno dei fumogeni, dei fuochi d'artificio, delle potenti bombe carta, della musica accesa con una cassa bluetooth, fino ad arrivare ai cori. Questi ultimi hanno avuto due bersagli ben precisi, Paolo Maldini e Theo Hernandez. Oltre che il Milan in generale. Tra staff e calciatori del Milan qualcuno ha acceso la luce della stanza vedendo cosa stesse accadendo e qualcun altro ha intimato i tifosi napoletani di smetterla. Tutto inutile, una notte lunga, ore di disturbo e il coro "Tu non dormi più" che ha sortito il suo effetto.