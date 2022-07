Il club rossonero non appare intenzionato a migliorare l'ultima proposta da 30 milioni di euro più 2 di bonus, mente i belgi ritengono di aver già fatto un passo in avanti riducendo la valutazione di partenza di 40 - cifra che il Leeds, destinazione poco gradita al ragazzo, garantirebbe - a 35.per non farsi cogliere impreparati.- Secondo quanto appreso da calciomercato.com,, calciatore che non rientra nei piani di Thomas Tuchel e per il quale i rossoneri valutano un investimento low cost per aumentare il livello qualitativo sulla trequarti.rispetto a De Ketelaere - più trequartista o attaccante rispetto all'ex Ajax -- per il quale resta l'ottimismo di arrivare ad una soluzione positiva -: per esempio,in prestito dal Tottenham per completare la batteria dei centrali difensivi. Con Renato Sanches sempre in cima alla lista delle preferenze ma col 2003 dell'Aston Villa Chukwuemeka in netta risalita, come raccontato nelle ultime ore.per l'impossibilità di colmare la distanza col Bruges,: dal semplice prestito con diritto di riscatto prospettato sino ad oggi, i rossoneri sarebbero disposti a passare ad un prestito oneroso, con la garanzia di mettere le mani sul giocatore a titolo definitivo al termine della stagione. Fatta salva la necessità di completare il centrocampo con un profilo che numericamente colmi il vuoto lasciato da Kessie,dell'Eintracht Francoforte, che per ammissione del direttore sportivo del club tedesco è giocatore da tempo nel mirino del Milan: valutato circa 20 milioni di euro, è in scadenza di contratto nel 2023 e per questo motivo Maldini e Massara sono convinti di poter abbassare sensibilmente il prezzo in caso di affondo.De Ketelaere resta la priorità assoluta, ma nella testa degli uomini mercato del Milan è già pronto il piano B.