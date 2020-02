Non era una delle tante sirene portatrici di falso allarme che a volte animano il mercato invernale, perché il fatto che il Milan continui a non mollare la presa sul dirigente dell'Atalanta Giovanni Sartori la dice lunga sulle sue intenzioni future. Al via delle prossime trattative e contrattazioni mancano quattro mesi circa e la società rossonera vorrebbe ancora provare a far suo uno degli autori del miracolo Champions dell'Atalanta, capace di portare a Bergamo tanti gioielli rivelatisi talenti, sbocciati sotto la guida di mister Gian Piero Gasperini.



L'ALTERNATIVA NERAZZURRA- In caso di addio di Sartori, l'Atalanta starebbe valutando di affidare il medesimo incarico a Stefano Capozucca, che in passato ha già lavorato col tecnico di Grugliasco nel Genoa.