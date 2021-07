I volti in copertina sono, inevitabilmente, Cristante, Pessina e Locatelli. Cresciuti tra i campi del Centro Vismara, a sud di Milano, svezzati nel talentuoso vivaio rossonero.Sono tanti i calciatori partiti dalla Milano rossonera e poi volati verso nuovi lidi.. È il motivo per cui, ora, Maldini e Massara valutano con cura il percorso e il destino dei giovani più promettenti all'interno della rosa.L'elemento di maggior spicco è. Rossonero dal 2013, si è affacciato al calcio dei grandi con personalità e umiltà, macinando esperienza (63 gare totali) nelle due annate in Serie B tra Ternana e Pordenone.. Se è vero che adesso i rossoneri lo stanno valutando in questi primi giorni di ritiro, è altrettanto vero che in parallelo suonano le sirene di mercato.Sei mesi al fianco di Ibra e agli ordini di Pioli, sei mesi per vivere la quotidianità di Milanello e racimolare scampoli di partita (7 totali) tra campionato ed Europa League.lasciata ormai definitivamente alle spalle l'esperienza in Primavera, il figlio di Paolo è destinato a crescere in casa, imparando da Ibra e non solo. Lontana, al momento, l'ipotesi di un prestito, con i tifosi che sognano, all'orizzonte, un nuovo protagonista della dinastia Maldini...