Il nuovo anno ha ridato il sorriso a, e senza di lui la squadra di Pioli ha perso tre partite in campionato oltre a quella a San Siro contro il Liverpool. Per capire l'importanza del classe '97 basta analizzare un dato: fino al suo infortunio, con Calabria in campo - ne aveva saltate solo due per un affaticamento - il Milan non aveva mai perso.- Ecco perché oltre a lui sorride anche l'allenatore rossonero, che lo avrà di nuovo a disposizione per il big match di giovedì contro la Roma. Il difensore infatti ha completamente smaltito l'infortunio e già da giorni ha ricominciato ad allenarsi in gruppo insieme ai compagni., Calabria potrebbe aver bisogno di tempo per recuperare il ritmo partita e a quel punto potremmo vederlo in campo a gara in corso.- Intanto, l'allenatore sta studiando un nuovo ruolo per il capitano rossonero. Con Kessie e Bennacer in Coppa d'Africa, il Milan dovrà trovare una soluzione interna a centrocampo perché la dirigenza non ha previsto nuovi arrivi dal mercato e il Bordeaux ha bloccato Adli fino a fine stagione.contro la Juventus e in qualche spezzone di gara nella parte finale della stagione. Intanto Calabria è tornato a disposizione di Pioli, e contro la Roma è subito ballottaggio con Florenzi.