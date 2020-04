Priorità alla sicurezza. Il Milan procede per gradi, seguendo quelle sono le indicazioni governative in previsione della ripresa delle attività. Il programma di rientro degli stranieri è così previsto: Kjaer, Begovic, Saelemaekers, Calhanoglu, Leao e Bennacer sono attesi già oggi a Milano, mentre nella giornata di domani rientreranno Castillejo, Paquetà, Rebic e Krunic.



DA IBRA A KESSIE - Il club di via Aldo Rossi ha comunicato ai suoi giocatori che il termine massimo per il rientro in Italia è fissato per giovedì, in modo tale da iniziare i 14 giorni previsti per la quarantena. Una deadline fissata, ovviamente, anche per Ibrahimovic: per il numero 21 rossonero non si è ancora a conoscenza della data precisa riguardo al rientro dalla Svezia. Discorso diverso invece per Kessie, alle prese con un'organizzazione più complessa perché di ritorno dalla Costa d'Avorio. Massima disponibilità nei confronti dell'ex Atalanta da parte della società considerando il viaggio più lungo rispetto ai compagni di squadra.