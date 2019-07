Il primo tassello è in via di sistemazione. André Silva al Monaco è una tessera fondamentale del puzzle del Milan per arrivare ad Angel Correa, sia a livello numerico che soprattutto economico. Jorge Mendes è al lavoro per limare ogni dettaglio e contestualmente la dirigenza rossonera resta concentrata sull'obiettivo argentino rivelato nei giorni scorsi. Perché Angel piace tantissimo a Maldini e Massara, è approvato da Elliott per età e potenziale. Proprio per questo anche nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti diretti con il suo agente.





TRA CONTRATTO E GIAMPAOLO - Il Milan ha ricevuto da giorni l'apertura del giocatore, ma sta iniziando a preparare la vera e propria offerta contrattuale fino al 2024 da sottoporre a Correa che guadagna 2,5 milioni netti più premi all'Atlético. Bisognerà portare l'ingaggio oltre i 3,5 milioni all'anno, la dirigenza ci sta lavorando ma tanto dipenderà dall'eventuale cifra finale del trasferimento. All'agente di Correa è stato ribadito del grande gradimento da parte di Marco Giampaolo che lo vedrebbe benissimo nel suo 4-3-1-2, un'idea già trasferita al giocatore. In questa settimana si entrerà nel vivo col blitz di Andrea Berta - ds dell'Atlético - in Italia: il Milan prepara la sua prima offerta ancora non formulata, non si arriverà subito ai 55 milioni pretesi ma si partirà al ribasso, dialoghi avviati. André Silva saluta, Correa è sempre più nel mirino.