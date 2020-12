IL TABELLINO:

Pur ritrovando Pioli e Murelli in panchina, dopo l'interregno di Bonera, la squadra ha stentato. E non solo perché è andata pericolosamente sotto di due reti, ma perché, anche dopo avere pareggiato (2-2 alla fine del tempo) e allungato all'inizio di ripresa (49'), ha avuto un altro mini black out fino alla rete del 4-2 (82').Così, nello spazio che va dal 60' all'80' sono stati bravi Donnarumma e Romagnoli, subentrato a Kjaer, mentre la squadra sbandava soprattutto a sinistra - la destra per l'attacco degli scozzesi -, lasciandoli andare al tiro da tutte le posizioni. Nulla di davvero allarmante, ma il finale avrebbe potuto essere più preoccupante con un solo gol di vantaggio.all'ora esatta di gioco, un segnale interpretato dai giocatori come una prematura fine delle ostilità. In ogni caso per il solo fatto di avere inserito Diaz, autore del 4-2, Pioli merita la sufficienza., che dà le spalle al campo, quindi è attaccabile perché non vede l'avversario. Lui sbaglia perché si fa soffiare la palla, ma il portiere non è esente da colpe. Fatto sta che Rogic lo borsegggia sveltamente e di sinistro mette dentro.Sono passati otto minuti e i rossoneri subiscono ancora, di nuovo con Rogic che, sempre di sinistro, mette fuori di un palo a Donnarumma impietrito.Il Milan sembra un pugile alle corde e, al 13', Donnarumma, prima, e Gabbia, poi, salvano su McGregor, sguinzagliato in area.Nel frattempo si fa male Kjaer e a freddo entra Romagnoli. Un soffio e Christie imbeccaServe un colpo di vento per rovesciare la partita e arriva grazie a unDue minuti (dal 24' al 26') eSullo slancio, un calcio d'angolo di Calhanoglu da sinistra colpisce la traversa, poi il Milan rifiata e si accontenta di andare alla pausa sul pareggio.Ma, dopo l’intervallo (Tonali per il confuso Krunic), in appena quattro minuti,Grande paura scacciata, sorpasso riuscito, qualificazione a un passo. Forse è troppo e, come dal nulla, il Celtic riemerge con Frimpong (tiro a lato) e una punizione di Christie che Donnarumma devìa in angolo con volo plastico. In mezzo anche due interventi difensivi di Romagnoli, mentre il Milan tenta di controllare una partita che rischia di imboccare un finale tormentato.. I rossoneri non possono far festa, ma un secondo obiettivo minimo, dopo i preliminari, è stato centrato. La strada è lunga, il Milan deve crederci.Milan-Celtic (primo tempo 2-2)Marcatori: 8' pt Rogic (Cel), 13' pt Edouard (Cel), 24' pt Calhanoglu (Mi), 26' pt Castillejo (Mi), 5' st Hauge (Mil), 37' st Diaz (Mil).Assist: 13' pt Christie (C), 37' st Hauge (M).MILAN: Donnarumma; Dalot, Kjaer (dall'11 pt Romagnoli), Gabbia, Hernandez; Kessie (dal 16' st Bennacer), Krunic (dal 1' st Tonali); Castillejo, Calhanoglu (dal 16' st Diaz), Hauge; Rebic (dal 38' Colombo). (A disp.: Tatarusanu, A. Donnarumma, Calabria, Kalulu, Maldini, Duarte, Saelemaekers). All. Pioli.CELTIC: Barkas, Elhamed, Bitton, Ajer, Laxalt, McGregor, Brown (dal 28' st Soro), Christie (dal 40' Klimala), Rogic (dal 22' Ntcham) , Frimpong, Edouard. (A disp. Bain, Hazard, Jullien, Taylor, Al. Ajeti, Henderson, Welsh). All. Lennon.Ammoniti: 22' pt Christie (C), 21' st Rogic (C), 30' st Brown (C).