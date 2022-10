La notizia di oggi è di quelle che mettono il buon umore:in vista della sfida di sabato contro il Monza, dopo un paio di partite saltate a causa di un risentimento muscolare. Per il tecnico è una carta in più da giocare dall'inizio o a partita in corso, a seconda della condizione che il belga riuscirà a recuperare da qui a due giorni. Perché nel frattemponon ha sprecato le sue occasioni e si è fatto vedere con la rete che ha steso definitivamente la Juventus.I nuovi, tra infortuni, adattamento, esclusioni dalla lista UEFA e gerarchie, stanno faticando molto:. Si tratta di(114', ma solo una presenza da titolare a Verona),(264', tre gettoni dal 1'), quasi il doppio di Pobega,(185'). Quindi sì, si può dire che, anche se per adesso i freddi numeri non gli danno poi così tanta ragione. Ma ci sono fior di precedenti, citati dallo steso allenatore emiliano: Tonali e Leao, che hanno faticato a muovere i primi passi a San Siro.