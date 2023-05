Senza Leao, il Milan perde gran parte del proprio potenziale offensivo. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport nell'analizzare la sfida di ieri tra i rossoneri e l'Inter.



“Se con la Lazio, dopo l’infortunio di Leao, il Milan aveva reagito con rabbia, trascinata dal vice-totem, Theo Hernandez, stavolta è entrato in campo quasi rassegnato, già sconfitto, come una tribù indiana senza il grande capo. E Theo è stato il più deludente. Tutti i limiti che il Diavolo ha nascosto spesso con volontà, sacrificio, organizzazione e luce delle stelle, sono divampati nella notte più importante: leggerezza fisica, poca qualità offensiva, alternative gracili. Serviva la partita perfetta, non c’è stata”.