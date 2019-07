Nell'estate dei colpi Moiseall'Everton,alla Juve e probabilmente in quella in cui Paullascerà il Manchester United,dovrà mettersi al lavoro anche per chiudere due operazioni fondamentali che però non sposteranno i suoi assistiti. Ilha fatto la sua scelta da tempo assecondando le volontà di, ma ora toccherà al super-agente fare la sua parte.Se per Bonaventura, dato il pesante infortunio, le vie del mercato non portavano a grosse opportunità, un discorso diverso il club rossonero avrebbe potuto farlo con il portiere classe '99. Invece, e sta addirittura pensando di non completare il reparto con un altro rinforzo dato il percorso di rientro a passo spedito del centrocampista classe '89,, che avrebbe dato fiato al bilancio rossonero e ha portato invece ad altri sacrifici (come l'addio a Cutrone).Ora però la palla passa aperché la volontà deldovrà poi essere corrisposta anche dall'agente chiamato a trovare in tempi brevi un accordo per il rinnovo dei due contratti.Il Milan vuole blindarli per avere più potere contrattuale anche in eventuali trattative future e con Raiola ha in programma da tempo un incontro, a mercato concluso, con due certezze in rosa per il presente con Marco Giampaolo e, spera il Milan e sperano i tifosi, per il futuro. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com