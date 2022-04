Il Milan recupera pezzi importanti in vista del rush finale per lo scudetto: Ismael Bennacer e Zlatan Ibrahimovic hanno lavorato con il gruppo a Milanello nella sessione d'allenamento odierna e dunque saranno regolarmente a disposizione di Stefano Pioli per il prossimo impegno con la Fiorentina, domenica alle 15.



RIENTRI - Bennacer, assente nell'ultimo turno di campionato con la Lazio, corre verso una maglia da titolare contro la viola. Per Ibrahimovic invece c'è sempre il ballottaggio con Giroud, che resta in vantaggio per un posto dal 1'.