Il Milan stringe per Noah Raveyre, la trattativa è caldissima. I rossoneri continuano a lavorare sulla porta e non si accontentano dell'arrivo di Devis Vazquez, l'obiettivo è assicurarsi un altro estremo difensore di prospettiva e il classe 2005 è il profilo individuato da Maldini e Massara, da mesi in contatto con i suoi agenti. Ora l'obiettivo è chiudere l'affare.



CONTATTO - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com infatti, nella giornata di oggi è previsto un contatto tra la dirigenza milanista e il Saint-Etienne per provare a raggiungere l'intesa definitiva. Il contratto di Raveyre scade al termine della stagione, per lasciarlo partire subito il club francese vuole un indennizzo che il Diavolo conta di limare inserendo bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Dopo Maignan un altro francese per i pali: Raveyre si avvicina sempre più al Milan.