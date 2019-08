. Da quando c'è stata la conferma del suo mancato riscatto la dirigenza del Milan è stata chiara: procedere alla sua cessione come priorità, non a caso Maldini e Boban sono in pressione su. Era fatta col Monaco ma tutto si è bloccato col giocatore già nel Principato, le soluzioni spagnole non si sono concretizzate e da qualche giorno si è aperta la strada che porta al suo- Il vero problema è trovare un accordo economico definitivo più che sulla formula:. Dentro o fuori al più presto per evitare di perdere altro tempo, vendere è importante per i prossimi passaggi del mercato, parola di Paolo Maldini. Da Lisbona i segnali sono di un'accelerata che non arriva per una questione di costi; il Milan insiste con Mendes per trovare il modo giusto di cedere André Silva senza attendere, è la settimana finale., la priorità però rimane cederlo se si riuscisse. Lavori in corso, lo Sporting deve dare risposte.