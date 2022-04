Tanto per cominciare dovrebbe sapere cosa sono le marcature preventive e applicarle, soprattutto quando una squadra, la sua, sta spingendo al massimo e può lasciare tanto campo all'avversario. Avesse prevenuto, sicuramente non avrebbe preso ildavanti al proprio pubblico, buttando per intero il primo tempo (un colpo di testa, centrale, di Musiala, l'unico squillo) e non trovando il raddoppio nella ripresa.Certo, hanno anche sprecato con Upamecano (48') e Muller (71') manel ragazzo che, essendo giovane, sarebbe dovuto essere per forza un predestinato solo per aver fatto un paio di buone stagioni al Lipsia.Invece, se va bene, al suo primo anno al Bayern vincerà la Bundesliga come (quasi) tutti quelli che lo hanno preceduto e vedrà ascritta alla sua responsabilità una delle più cocenti eliminazioni della storia del club., anche perché sia all'andata sia al ritorno; Nagelsmann aveva stabilito che i più forti erano loro e loro sarebbero andati avanti.Un vecchio adagio dello sport dice che "prima si vince e poi si parla", mentre al Bayern erano tutti convinti che bastasse dirlo per essere più forti.(84'). Tuttavia non posso esimermi dal riconoscere che l'azione del pareggio del Villarreal è stata da calcio spettacolo., ha attirato come la carta moschicida almeno tre centrocampisti avversari per poi superarli con un paio di tocchi e molte finte. Da lì è partito undi aver subìto un pareggio evitabile nella partita di andata e di non avere segnato per nulla in quella di ritorno. Dirò di più:n (difesa a tre incapace di marcare a sistema puro, quattro centrocampisti più di corsa e incontrismo che di qualità, due trequartisti che intasano solo gli spazi anziché andarseli a cercare, la solitudine di Lewandowski) e una serata di scarsa vena complessiva, allora capiamo cheUn tiro di Gerard (5') era finito fuori non di molto e un’imbeccata di Capoue per Danjuma (41'), era stata chiusa con un tiro affrettato al lato della porta di Neuer. Infine (46') Gerard Moreno aveva centrato la rete sì, ma esterna.Anche se non c'erano avvisaglie, il gol del Bayern è arrivato in un momento propizio (51', ovvero con quasi tutto il secondo tempo davanti a sé). A propiziarlo, come accennato, un errato passaggio di Parejo nell'eseguire l’ormai irrinunciabile costruzione dal basso. La trama è stata interrotta da Coman e il pallone riportato appena dentro l'area da dove