Terminata la riunione in merito al Protocollo elaborato dalla Commissione medico scientifica della Federazione, tenutasi oggi in video conferenza tra il Ministro per le Politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, e tutte le componenti della FIGC. Nelle due ore dalle 12 alle 14 sono stati approfonditi gli aspetti legati alla possibile ripresa degli allenamenti nella massima sicurezza per atleti e tecnici delle società sportive. Al termine dell’incontro il Ministro ha così commentato: “Ringrazio tutti i partecipanti alla riunione: ho ascoltato con grande attenzione le diverse posizioni emerse e nei prossimi giorni, dopo un confronto con il Ministro della Salute e il Comitato tecnico scientifico, emaneremo le disposizioni aggiornate in merito alla possibilità e alle modalità per una ripartenza degli allenamenti”.