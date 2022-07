Ennesimo colpo di mercato del Monza di Silvio Berlusconi ed Adriano Galliani. E, di riflesso, un "assist" per la Roma, che a questo punto potrebbe sferrare l'assalto decisivo per mettere le mani sul centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi. Il protagonista di questa storia è Gonzalo Villar, rientrato in giallorosso dopo il prestito al Getafe e ora pronto a trasferirsi alla corte di Giovanni Stroppa.



INCONTRO DECISIVO - Dopo l'intesa di massima raggiunta tra i due club sulla valutazione del giocatore e la formula del trasferimento - un prestito con obbligo di riscatto a 10 milioni di euro subordinato alla permanenza in Serie A dei brianzoli - in giornata è andato in scena un incontro tra la dirigenza del Monza e l'agente del calciatore per limare gli ultimi dettagli del contratto che Villar andrà a firmare. Dopo Stefano Sensi e Matteo Pessina, la formazione lombarda si regala un altro innesto di qualità per il proprio centrocampo.