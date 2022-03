IL TABELLINO

e, con, capace di dominare anche il risultato e ce la fa, alla fine,aver ragione della formazione bianconera che, in quanto a prestazione, ha poco o nulla da farsi perdonare.Sa che non può lasciare nulla all’avversario,. Come se faticasse tanto a darsi un’organizzazione soprattutto in mezzo al campo. Ma se è così – e così è - è merito soprattutto di quest’Udinese che fa proprio della densità a centrocampo uno dei suoi must.. Il che vuol dire un passo indietro degli azzurri rispetto alla ragionata e vincente partita di Verona e, dall’altra parte, la conferma del buon momento della formazione di Cioffi, perfetta interprete moderna del sempre utile vecchio calcio all’italiana, ma che stavolta non si ferma là. Non solo difesa e contropiede. Nient’affatto:. Insomma, tatticamente ben organizzati i bianconeri, mentre il Napoli sette giorni dopo aver ridato fiato alle ambizioni non si mostra all’altezza delle attese. E delle necessità che la classifica richiede.Eppure l’ha studiata a lungo, Spalletti, la partita. Partita che vede confermato il nuovo disegno tattico (4-3-3) e quasi per intero la squadra dell’ultimo successo., probabilmente per aggiungere un poco di qualità dalle parti di Osimhen. Ma pure il professore Cioffi l’ha preparata a puntino la sua gara, sorprendendo il Napoli, con quella difesa un po’ più alta e avvicinando ancor di più le linee di difesa e centrocampo, che, insieme, finiscono per diventare un muro davanti ai centrocampisti azzurri.Certo, partita parecchio tattica, se si vuole, ma questo non vuol dire che non arrivino occasioni:(16’); poi, quattro minuti dopo, la stessa cosa la fa Insigne mortificando un’iniziativa di Politano sulla destra; poi arriva il gol:. Brutta, invece, la faccenda per gli azzurri visti pure i precedenti di quest’anno nel suo stadio.. Di pancia, di forza, di volontà, ma pure di qualità. Ci provano (33’ e 40’)– e anche un po’ fortunato quando si salva con i piedi – a tenere il risultato dalla parte sua.Va al riposo più deciso negli attacchi, il Napoli, e quando torna in campo è anche più determinato. Pure perché Spalletti cambia filosofia:. Chiaro il messaggio: Napoli più spregiudicato per trovare in fretta il gol e per ricominciare a sperare nel successo. Detto fatto. Così è. E’ quel che accade.. Perché il pari mette il pepe al Napoli. Il punto, del resto, serve a nulla. Cosicché, dopo un destro bello e impossibile (dalla linea di fondo, in pratica) di Mertens,. Quarta doppietta di stagione, seconda consecutiva e Napoli in vantaggio. Sì, magari meno equilibrato a questo punto il Napoli, ma assai più d’attacco con quei quattro scatenati là davanti. Insomma: rischia, il Napoli, ma non ha alternative se, intanto, vuole agganciare il Milan in cima alla classifica.dunque. Osimhen che segna pure un altro gol, annullato però per fuorigioco.. E al diavolo, adesso, tattiche e prudenze. In mezzo al campo si battaglia soprattutto. Entraper Beto, ma non cambia nulla, pure perché Beto il suo l’aveva fatto. Dentro pureper Politano e si capisce nell’ottica di un ritorno al palleggio e alla geometria; poi in campoper Molina e Makengo, ma in verità la differenza non si vede. Infine, il giovaneper Di Lorenzo acciaccato in uno scontro con Silvestri e, a due minuti dalla fine,per Insigne che stavolta esce tra gli applausi,, poco prima di una smanacciata di Silvestri che con l’aiuto del palo nega il gol a Mario Rui. Piccole emozioni, però col Napoli sempre in controllo della gara. E, infatti, non cambia il risultato.Marcatori: 22' p.t. Deulofeu (U), 7' s.t. 18' s.t. Osimhen (N).Assist: 22' p.t. Pereyra (U), 7' s.t. Mario Rui (N), 18' s.t. Di Lorenzo (N).Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo (33' s.t. Zanoli), Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabián Ruiz (1' s.t. Mertens); Politano (25' s.t. Zielinski), Osimhen, Insigne (43' s.t. Elmas). All. Spalletti.Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marí, Zeegelar; Molina (31' s.t. Soppy), Pereyra (43' s.t. Jajalo), Walace, Makengo (31' s.t. Samardzic), Udogie; Beto (22' s.t. Pussetto), Deulofeu. All. Cioffi.Arbitro: Fourneau di Roma.Ammoniti: 47' p.t. Zeegelar (U), 5' s.t. Udogie (U), 20' s.t. Rrahmani (N), 47' s.t. Osimhen (N).Espulsi: 38' s.t. Pablo Marí (U).