Il Napoli si ferma per la prima volta, sconfitto in casa dell'Inter, ma rimane saldamente in testa alla classifica di Serie A. Dopo la prima giornata post-Mondiale, la formazione di Luciano Spalletti mantiene il ruolo di favorita per lo scudetto, grazie ai cinque punti che la separano dal Milan secondo. I bookmaker, infatti, vedono avanti i partenopei per il successo finale, a 1,65. Ancora lontane le inseguitrici: la quota del Milan oscilla tra 5,50 e 5,75, mentre quella dell'Inter quarta in classifica va da 5,75 a 6. Vince anche la Juventus, per cui ora il titolo paga 7 volte la posta. Poche chance per le altre: Atalanta e Roma vedono infatti lo scudetto a