David Ospina e il Napoli, ancora insieme. Anche per la prossima stagione. Perché la decisione della dirigenza azzurra avallata da Carlo Ancelotti sta per essere tradotta nei fatti: contatti ripartiti negli ultimi giorni tra Giuntoli e l'Arsenal, il Napoli ha comunicato di voler riscattare Ospina comprando il portiere colombiano a titolo definitivo. Insomma, il riscatto non sarà più solo vincolato alle presenze complessive da compiere quest'anno ma è ritenuto perfetto per affiancare Alex Meret anche nella prossima stagione.



CIFRE E VIA LIBERA - La cifra che il Napoli verserà al Napoli sarà di poco meno di 4 milioni di euro garantiti ai Gunners, Ospina ha dato l'ok da parte sua nonostante qualche perplessità nei mesi scorsi per via dello scarso utilizzo da quando Meret è rientrato a pieno regime tra i pali della squadra di Ancelotti. Proprio l'allenatore ha rassicurato il colombiano che compirà 31 anni nel prossimo agosto e lo farà con ogni probabilità ancora da portiere del Napoli: l'accordo si avvicina, il riscatto è deciso.