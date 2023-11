Tremilaottocentoquarantadue giorni fa, il 19 maggio 2013, aveva lasciato il Napoli con una sconfitta: 2-1 contro la Roma di Andreazzoli. Il ritorno disulla panchina degli azzurri è stato molto più dolce: stesso punteggio, ma a suo favore, sul campo di Bergamo.. Domani sera si gioca Juve-Inter, ora i bianconeri sono a -5, l’Inter a -7 e fra una settimana è in programma Napoli-Inter. Si può riaccendere anche la speranza del Napoli mazzarriano, vediamo.anche per idel nuovo/vecchio allenatore, determinanti nell’azione del gol:ha intercettato il rinvio sbagliato di Carnesecchi,ha fatto l’assist,il gol.Atletica leggera, non calcio. Per 44 minuti è stata una bella sfida di atletica leggera con i, avanti e indietro, pressioni, aggressioni sul portatore di palla, progressioni con e senza palla, ma trattandosi di calcio c’era da restare stupiti per la pochezza del gioco, nonostante gli interpreti della sfida. Scadente tecnica individuale, assente quella collettiva.riducendo spazio e autonomia a Lobotka con Koopmeiners, ad Anguissa con Pasalic e a Zielinski con Ederson. Non era semplice giocare in quella situazione di pressing totale e di sicuroQuarantaquattro minuti con tanta corsa, un tiro di Olivera murato, un colpo di testa diparato facile da Gollini, un gol diannullato dal var per fuorigioco, l’ammonizione di Mazzarri al suo rientro, l’infortunio di(si è fatto male commettendo fallo su Anguissa) con l’inserimento di Hateboer e quello assai più serio di: gli è ceduto il ginocchio sinistro, urla, lacrime, disperazione dell’uruguayano e via in barella. Finiti i terzini di sinistra (anche Mario Rui era infortunato), Mazzarri ha messo dentro Juan Jesus.Al minuto 44 ilsu cross di Di Lorenzo (errore di Scalvini) ha cambiato la partita. L’Atalanta ha risposto subito con, ma l’ex Gollini ha fatto una paratona e in pieno recupero il Napoli ha costruito una tripla occasione con la stessa azione:ha cercato di dribblare nella sua area (ma mica si può fare), Politano gli ha rubato la palla, di tacco a, scavetto davanti a Carnesecchi, guizzo e deviazione del portiere, botta dimurata da Scalvini, botta direspinta da Djimsiti, tutto questo ai bordi dell’area piccola, conclusione finale di Anguissa e ultima deviazione di Scalvini.Nell’intervalloha tolto Bakker, falloso e pigro (pizzicato due volte in fuorigioco di rientro), per far entrarea sinistra. In campo è entrata anche un’altra Atalanta. Identica per corsa, ritmo e intensità, ma differente nello sviluppo del gioco. Adesso era precisa, anche tecnica. Il Napoli faticava a contenerla e dopo 8' la squadra di Gasperini ha pareggiato con un colpo di testa di. L’errore che ha dato origine all’azione del gol è stato di Juan Jesus, colpevole di un’uscita sbagliata su De Ketelaere un attimo prima del cross-assist di Hateboer.L’Atalanta non ha diminuito la spinta e questo ha spinto Mazzarri ad anticipare di qualche minutodi assenza. Col nigeriano è entrato ancheper un doppio cambio in attacco, fuori Raspadori e Politano.Gasperini ha fatto debuttare in A il giovanissimo Giovanniche avrebbe dovuto occuparsi proprio di Osimhen. E mentre il ritmo della gara si stava leggermente abbassando, il Napoli è tornato in vantaggio., intercettato da Cajuste, appena entrato, palla a Osimhen e assist a Elmas tenuti in gioco da Bonfanti che ha tardato la risalita. Inutili gli inserimenti di Muriel e Scamacca,