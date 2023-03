. Due a zero a Francoforte, tre a zero al Maradona, l’Eintracht ha retto quasi un tempo, poi è crollato sotto le bordate di, anche stavolta protagonista con un’altra doppietta. Un gol a fine primo tempo, un altro all’inizio del secondo, prima del tris finale su rigore di Zielinski.- Si può cominciare dall’ultimo secondo di recupero del primo tempo per raccontare l’ultima impresa del Napoli, attesa perché il Napoli di quest’anno ha abituato la sua gente a serate come questa (serate tipo Francoforte),. Ultimo secondo del primo tempo, allora., un passaggio che era una visione per Politano e sgombrava il campo da dubbi, piccoli timori e soprattutto dall’Eintracht. Lobotka ha aperto uno spazio che nessuno poteva vedere se non lui e consentito a Politano di crossare liberamente, dolcemente, perfidamente in mezzo all’area, dove- Il gol di Victor ha risolto una partita difficile per il Napoli.. L’andata aveva suggerito all’allenatore dei tedeschi di cambiare modulo e soprattutto atteggiamento. Due esempi. Il primo: dalla difesa a tre è passato alla difesa a quattro con i due terzini, Buta e Lenz, che spingevano, e poi tutta la squadra a pressare. Il secondo: il talentuoso Götze era il primo marcatore di Lobotka., non riusciva a recuperare palla nella metà campo avversaria e non riusciva a superare la prima linea di pressing dei tedeschi. Tanto sforzo, però, non ha mai permesso all’Eintracht di fare davvero paura a Meret. Al contrario, prima del gol per due volte, e sempre sull’asse Zielinski (partita magica)-Kvaratskhelia, il Napoli ha avuto la possibilità di segnare. In entrambi i casi, ha risolto(la seconda parata sul georgiano è stata miracolosa). Anziché emanare il solito splendore, il Napoli si faceva ammirare per attenzione, applicazione e organizzazione nella fase difensiva.- Il gol ha piegato l’Eintracht, ha tolto ai tedeschi ogni energia e l’avvio della ripresa è stato profondamente diverso dal primo tempo. E’ partito Kim, con un anticipo pazzesco a metà campo, un attacco micidiale e un tiro in area uscito di poco. Il Napoli ha insistito, ora trovava finalmente gli spazi che di solito riempiono il suo calcio splendido. L’azione del 2-0 è stata la sintesi perfetta di quel calcio: recupero di Lobotka, palla a Kvaratskhelia, con uno dei suoi cross micidiali (si piega sul pallone e lo colpisce di interno destro per farne una parabola) ha raggiunto Politano, tocco verso il fondo per la sovrapposizione di Di Lorenzo, altro cross a pelo d’erba e- I. Mancava più di mezz’ora alla fine, poteva riposarsi gestendosi. Macché, non ha smesso di giocare e di attaccare. Cosìha cercato di far saltare di nuovo la difesa tedesca, ma Sow l’ha agganciato in area.nel 3-0. Era il 25° gol del Napoli in 8 partite di questa Champions, la media è superiore ai 3 gol ogni 90'.