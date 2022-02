Ancora due pareggi, prima il Milan e poi l’Inter. Lotta scudetto al rallentatore in Serie A, mai come quest’anno. Le frenate delle milanesi di ieri, che fanno seguito rispettivamente al pareggio con la Salernitana e alla sconfitta col Sassuolo, restituiscono al Napoli (domani impegnato contro la Lazio) l’ennesima grande occasione. Ennesima, perché anche col Cagliari lunedì sera la squadra di Spalletti poteva scendere in campo consapevole degli stop delle avversarie, e provare ad approfittarne. Grande, perché grande è l’obiettivo: scudetto, a Napoli manca dal 1990, l’ultima volta che è stato vicino è nel 2018. Ma per crederci davvero c’è bisogno di risolvere tre problemi.