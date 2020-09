Il Napoli ha scelto: vuole Jordan Veretout come dopo-Allan. Completata la cessione del brasiliano, accasatosi all'Everton, i partenopei cercano ora un sostituto. Tra i tanti profili valutati da Giuntoli, quello dell'ex Fiorentina è il preferito, complice la stima che Rino Gattuso nutre per lui da tempo, sin dal periodo al Milan. La proposta è in arrivo: nel nostro focus video i dettagli dell'offerta e la posizione della Roma.