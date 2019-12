Il Napoli non esce dalla crisi. Nemmeno l'avvento di Rino Gattuso al posto dell'esonerato Ancelotti produce la scossa per la formazione azzurra, che perde in casa contro il Parma e vede concretamente il pericolo di allontanarsi ancora di più la zona Champions. Non basta il quarto gol in settimana di Milik, Kulusevski e Gervinho gelano il “San Paolo”.