La situazione non è semplice a livello societario nel rapporto con la squadra. Eppure, il mercato del Napoli va avanti nei dialoghi con diverse società ormai da settimane; Cristiano Giuntoli è molto attivo, l'idea di prenotare diversi giocatori emergenti di questa Serie A stuzzica non poco. Per Sofyan Amrabat c'è già una trattativa in corso: il Napoli si è spinto attorno ai 10 milioni di euro per il centrocampista del Verona, la richiesta è leggermente più alta. Ma i dialoghi con l'Hellas non finiscono qui, anzi.





IDEA RRAHMANI - Tra i tanti giocatori esplosi in questo strepitoso inizio di stagione per il Verona c'è certamente il difensore albanese Amir Rrahmani. Pescato con un'operazione low cost dal ds D'Amico dalla Dinamo Zagabria, Rrahmani sta mantenendo un livello di rendimento impressionante: ricorda Skriniar per fisico imponente e personalità, è un classe '94 che può rappresentare un'alternativa 'alla Maksimovic' nella rosa del Napoli. Ecco perché la società azzurra si è informata col Verona per approfondire il discorso valutazione, opportunità valida per la prossima estate e non per gennaio quando l'Hellas non potrà né vorrà smontare la squadra. Il Napoli studia Rrahmani e continuerà a farlo, mentre Kumbulla è un'idea più complicata perché sul classe 2000 si è avventata la Juventus. Lavori in corso, non solo Amrabat: occhio a Rrahmani...