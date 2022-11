Con il successo per 2-0 contro l’Empoli, il Napoli di Luciano Spalletti ha raggiunto le 10 vittorie consecutive in Serie A. Un ciclo partito lo scorso 3 settembre con la vittoria dei partenopei in casa della Lazio per una striscia ancora aperta che il tecnico toscano vorrebbe proseguire. Già in passato Luciano Spalletti aveva toccato la doppia cifra, alla Roma, fermandosi a quota 11, ben lontano dal record all-time di 17 successi di fila conquistato dall’Inter di Roberto Mancini nella stagione 2006/07 e ora messo in pericolo dall’ascesa del Napoli. Secondo gli esperti Snai infatti, c’è la possibilità che il club del presidente De Laurentiis infranga questo record dopo 16 anni, offerta a 33 volte la posta. Un’eventualità figlia di un cammino senza soste per Di Lorenzo e compagni che anche in Champions ha vinto 5 partite consecutive, trovando sempre più ritmo e soprattutto abitudine alla vittoria, come dimostrato ampiamente anche in una gara difficile come quella di ieri sera contro i toscani al “Maradona”.