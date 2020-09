IL TABELLINO

che sembra fare gol con una facilità mai vista prima.ù, è anche merito degli azzurri, non ci piove. Però c’è una stranezza.. Una curiosità, niente di più. Perché cheper gli azzurri è cosa chiara.Dal Napoli della scossa e dei tre punti. Dal Napoli di Osimhen, per raccogliere tutto in nome solo. E allora, quattro-attaccanti-quattro , più due mezze ali travestite da mediani. Sì, da una stagione all’altra, Gattuso passa dal “falso nueve” al falso “volante”. Anzi, crepi l’avarizia: al “doppio falso volante”Non cambia molto, se, come si racconta, il coraggio è quasi sempre una follia, seppure una follia piena di voglia di grandezza.. Genoa che Maran mette in campo col modulo “F”. “F” come fionda. Cioè, come una squadra che sa raccogliersi davanti all’area sua, per poi fiondarsi avanti all’improvviso. Come dire: la prudenza genoana contro la sfacciataggine azzurra: questa, almeno per un tempo, è la partita. Partita risparmiata da un nubifragio che passa e se ne va giusto pochi minuti prima dell’inizio e, dopo tanto tempo, arricchita dalla presenza mille spettatori fortunati: sponsor e parenti e amici degli sponsor.. Così fa. E non è tutto. Perché dopo una decina di minuti di studio e di palleggio riesce pure a fare gol. Praticamente al primo cross da destra - di Mertens e non di Insigne questa volta - sul secondo palo, in quella zona che una volta era casa Callejon, si fa trovare pronto Lozano che non lascia scampo al povero Marchetti. Il quale, mal per lui, torna tra i pali dopo un paio d’anni e becca gol al primo tentativo di chi gli sta di fronte.. Ma il Genoa che non è squadra senza principi (di gioco) e senza orgoglio non ci sta. Certo, Osimhen (12’) mette di nuovo i brividi a Marchetti, ma è Lerager (18’) a mangiarsi il gol del pari. Fa tutto Pjaca sul lato mancino, si beve la difesa e invita il danese al tocco facile e vincente. E invece Leranger sbaglia quello che non si può sbagliare e la sua disperazione è quella di Maran.E allora è il Napoli a ricominciare. Ma prima Lozano manca il raddoppio d’una ventina di centimetri e poi è ancora Osimhen, stavolta di testa, a non aver fortuna. Ma tra i due tentativi c’è pure un accidente. C’è Insigne che (21’) tradito da un adduttore se ne deve andare. Peccato. Il Napoli perde il suo capitano proprio alla vigilia della trasferta di Torino con la Juve. Fuori Insigne, dunque, e dentro Elmas. Che si piazza a sinistra e che alla squadra da anche più equilibrio, visto che è un centrocampista.Così, insomma, va assai meglio. Tant’è che prima e dopo il riposo in campo c’è una squadra sola. Dopo il riposo soprattutto. Con Maksimovic al posto di un acciaccato Manolas, infatti, torna in campo, un Napoli assai più ragionato. E Zielinski (46’) s’inventa subito un’accelerazione che, con la collaborazione di Elmas e un tacco di Osimhen, trasforma davvero in un bel gol. Colpito e affondato, il Genoa. Il Napoli, ormai, fa quello che vuole. Ci provano Elmas, Lozano, Di Lorenzo e poi Mertens, che non sbaglia ed è il tre a zero. Genoa sempre più piccolo. Forse pure ridimensionato. Certo, Maran prova a far qualcosa. Entrano Pandev (per Zajc), Ghiglione (per Pellegrini) e poi anche Behrami (per Badelj), ma non succede niente. Anzi, è il Napoli che continua a dilagare. E a fare ancora gol. Altri tre gol: con Lozano (65’) e poi con Elmas (69’) e con Politano (72’).e persino trasparente per essere quello del successo di sette giorni prima.Senza Insigne, è vero. Come è vero che per questo non sarà più tanto sbilanciato. Cosa che potrebbe essere anche una fortuna. E non per l’assenza di Insigne, si capisce.Napoli-Genoa 6-0 (1-0 primo tempo): 10' p.t. 20' s.t. Mertens (N), 1' s.t. Osimhen (N), 12' s.t. Zielinski (N), 24' s.t. Hysaj (N).: 10' p.t. 20' s.t. Lozano (N), 1' s.t. Zielinski (N), 12' s.t. Mertens (N), 24' s.t. Elmas (N), 27' s.t. Politano (N).Meret; Di Lorenzo, Manolas (1' s.t. Maksimovic), Koulibaly, Hysaj; Fabián Ruiz, Zielinski (28' s.t. Ghoulam); Lozano (21' s.t. Politano), Mertens (21' s.t. Lobotka), Insigne (23' p.t. Elmas); Osimhen. All. Gattuso: Marchetti; Biraschi, Goldaniga, Masiello; Zappacosta, Lerager (25' s.t. Radovanovic), Badelj (19' s.t. Behrami), Zajc (9' s.t. Pandev), Pellegrini (9' s.t. Ghiglione); Pjaca (25' s.t. Melegoni), Destro. All. Maran.: 45' s.t. Destro (G), 46' s.t. Masiello (G); 46' s.t. Osimhen (N).​-: ​Sacchi di Macerata