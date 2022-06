Il Napoli stringe per Leo Ostigard. Gli azzurri sono determinati a fare un rilancio per il difensore norvegese che nella seconda parte della stagione scorsa ha giocato in Serie A in prestito al Genoa. La prima offerta rifiutata dal Brighton - proprietario del cartellino - era intorno ai 3 milioni di euro, ora il ds Giuntoli è pronto ad affondare: una quadra si può trovare mettendo sul piatto 5 milioni più alcuni bonus. Sarà questa la cifra con la quale proveranno a convincere il club inglese a farlo partire definitivamente. Per il classe 1999 pronto un contratto di quattro anni a 700mila euro a stagione. Il Napoli stringe e spinge per Ostigard, con l’obiettivo di chiudere l’operazione entro la fine della settimana per regalare un nuovo difensore a Luciano Spalletti.



I NUMERI - Arrivato al Genoa nel mercato di gennaio, in rossoblù Ostigard ha totalizzato 14 presenze in campionato e una (con gol) in Coppa Italia. Nonostante la retrocessione della squadra il difensore norvegese è riuscito a mettersi in vetrina diventando fin da subito insostituibile nella formazione di Blessin. Ora Ostigard può tornare in Serie A, il Napoli è pronto a rilanciare con una nuova l’offerta.