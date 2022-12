Azzedine Ounahi è l'oggetto del desiderio di mezza Europa dopo lo strepitoso Mondiale disputato con il Marocco: tra le squadre italiane, Inter e Napoli sono quelle che hanno manifestato il proprio gradimento in maniera più tangibile, anche se per il momento il club di appartenenza della mezzala, l'Angers, si limita a guardarsi intorno, certo dell'impossibilità di trattenerla oltre un certo limite di tempo. E' qui che si gioca la partita.



SQUADRA CHE VINCE... - Il vecchio adagio può far comodo alla società del presidente De Laurentiis: con Zielinski, Anguissa e Ndombele, il Napoli non ha immediato bisogno di una mezzala. In generale non ha bisogno di rinforzare una rosa che fin qui ha fatto il vuoto dietro di sé in campionato, dunque può permettersi di dedicare la sessione invernale a puntellare, come fatto con l'arrivo di Bereszynsi come vice Di Lorenzo, e a programmare la stagione 2023-24. L'Angers è stato chiaro: "Lo vendiamo, ma lo vendiamo a gennaio per giugno". Ounahi può essere un colpo alla Kvaratskhelia, che Giuntoli ha soffiato alla concorrenza muovendosi con estremo anticipo, ma non avrà un prezzo altrettanto vantaggioso.



SERVONO LIQUIDI - 25 milioni, sempre che non parta un'asta, e un progetto vincente: nulla che il Napoli non possa garantire, al giorno d'oggi, tuttavia la concorrenza è folta e il clamore della favola Marocco non aiuta ad operare inosservati. Ounahi promette benissimo, il Napoli valuta: il futuro è già adesso.