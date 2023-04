La prossima estate sarà molto calda per Victor Osimhen, sul quale c'è l'interesse dei top club europei. A De Laurentiis dovrà arrivare una maxi offerta per pensare di portargli via il bomber nigeriano e nel frattempo in casa Napoli si pensa a quello che sarà il destino del calciatore, con un pensiero sul rinnovo.



Osimhen ha deciso con il suo agente, Roberto Calenda, di viversi i momenti di festa senza darsi fretta per parlare di futuro. A fine campionato, poi, ci si siederà per parlare sul da farsi. La volontà da parte del Napoli è quella di proporre un rinnovo fino al 2026 (il contratto in essere scadrà nel 2025) se Osimhen dovesse decidere di restare anche il prossimo anno. Lo riporta oggi la Gazzetta dello Sport.