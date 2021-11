In scadenza di contratto, punto fermo della squadra di Simone Inzaghi, Marcelo Brozovic tratta il rinnovo con la sua Inter. E l'Inter resta la priorità del centrocampista croato, tanto che i colloqui stanno andando avanti da tempo: i nerazzurri sono pronti a un sacrificio per accontentare le richieste dell'ex Dinamo Zagabria, arrivato a Milano nel 2015, se queste dovessero arrivare a 7 milioni di euro a stagione. C'è ottimismo e fiducia, nonostante un forte interessamento dalla Premier...



Già, perché il Newcastle è pronto ad arrivare alle richieste del numero 77 interista, ma la destinazione non è gradita al calciatore, non stuzzicato sportivamente dai Magpies. Si vede il rinnovo all'orizzonte per Marcelo Brozovic, con l'Inter che, salvo sorprese, continuerà a godere del suo punto fermo.