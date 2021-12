Per concessione di Inter Media House, ecco il video che la società nerazzurra ha dedicato anel giorno in cui è stato ufficializzato l’accordo per la rescissione del contratto col centrocampista danese e che purtroppo in Italia è considerato “non idoneo alla pratica agonistica”.Questa la didascalia che accompagna il post sui social: “Anche se oggi le strade dell'Inter e di Christian si separano, il nostro legame non verrà mai spezzato. Abbiamo messo insieme alcuni dei ricordi del suo periodo all’Inter in questo messaggio speciale: momenti belli, momenti difficili, gol, vittorie e i festeggiamenti dello scudetto con i tifosi a San Siro”.