Il nuovo Antony giustizia l'Ajax. Igor Paixao è il nuovo talento esaltato dal Feyenoord, capolista in Eredivisie dopo l'1-1 del De Kuip contro i Lancieri, che è valso il +5 in classifica: gol pazzesco con una bomba da fuori area per il classe 2000 arrivato la scorsa estate dal Coritiba, dopo un adolescenza difficile nelle favelas.





@AleDigio89