Approvato il Decreto Crescita, ma con alcune modifiche che non fanno felici il calcio e lo sport italiano: le novità infatti vanno a 'penalizzare' le società italiane, private dei benefici fiscali inizialmente auspicati. Con le nuove modifiche infatti, viene ridotta l'agevolazione fiscale per le società che ingaggiano sportivi professionisti reimpatriati (che tornano in Italia dopo almeno due stagioni all'estero): inizialmente la tassazione prevista avrebbe riguardato il 30% del reddito complessivo, come per tutti gli altri lavoratori impatriati, ora invece per gli sportivi sarà applicata al 50% del reddito. Previsto inoltre un contributo pari allo 0,5% della base imponibile per chi opterà per il regime agevolato: tali entrate sono destinate a un fondo per potenziare i settori giovanili.



INTER E JUVE, COSA CAMBIA - Qual è l'impatto pratico di queste modifiche al Decreto Crescita? Per fare un esempio basta andare in casa Inter e guardare il contratto da 12 milioni di euro netti a stagione di Antonio Conte: con il precedente testo di legge, i nerazzurri avrebbero pagato tasse per circa 4 milioni di tasse, le modifiche applicate portano il prelievo fiscale a circa 6 milioni di euro. Un aumento di due milioni, lo stesso con cui deve fare i conti la Juventus intenta a definire l'affare Matthijs de Ligt, per cui è pronto un contratto da 12 milioni netti a stagione.



E IL NAPOLI... - Va male a Inter e Juve, va peggio al Napoli che prova a chiudere il colpo James Rodriguez dal Real Madrid. Nell'iniziale testo del Decreto, all'interno del comma 5-bis, era prevista infatti un'ulteriore agevolazione del 10% per i soggetti che trasferiscono la residenza in determinate regioni (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia): a seguito delle modifiche tuttavia, non compare tale agevolazione per i lavori reimpatriati che si trasferiscono nel Mezzogiorno, quindi la tassazione anche per gli sportivi che vi si trasferiranno sarà sul 50% del reddito complessivo.