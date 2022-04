Il padre di Gonzalo Higuain ha parlato del futuro del Pipita durante un’intervista rilasciata ai microfoni di TNT Sport: “Per ciò che mi ha detto credo che si ritirerà dal calcio a fine stagione. Mi piacerebbe che continuasse ad essere legato a questo sport, è un ragazzo che sa molto, che è stato in più posti, ha tutto per riuscirci". Il padre dell'ex bianconero ha anche parlato delle possibilità di un ritorno in patria a chiusura della carriera, dicendo la sua: "Argentina? Non ce lo vedo...".