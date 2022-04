La nuova strategia del Bayern Monaco sul mercato è chiara, ingaggiare giovani di talento e tenere bassi gli stipendi. Secondo il Telegraaf, per convincere Ryan Gravenberch dell'Ajax a trasferirsi in baviera, servirà il carisma dell'allenatore Julian Nagelsmann, famoso per saper utilizzare al meglio i giovani. Sul centrocampista olandese c'è anche la Juventus.