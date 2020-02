Jefferson Lerma, mediano del Bournemouth: 9 gialli in 22 partite di Premier League. Nicolas Pallois, difensore centrale del Nantes, 8 gialli in 19 partite di Ligue 1. Damian Suarez, difensore del Getafe, 11 gialli in 20 partite di Liga. Klaus Gjasula, centrocampista del Paderborn, 11 gialli in 21 partite di Bundesliga. E poi, Ismael Bennacer, 12 cartellini gialli in 19 partite di Serie A. Nessuno, in Europa, è stato ammonito quanto il centrocampista centrale del Milan, uno e trino: un po' regista, un po' mezzala e un po' incontrista. Sicuramente punto fermo della squadra di Pioli.



UN GIRONE FA... - Con l'arrivo di Zlatan Ibrahimovic è uno di quei giocatori che più è salito di rendimento: aggressivo, pure troppo, ma anche lucido nelle scelte. Un altro giocatore rispetto a quello reduce dalla Coppa d'Africa che sembrava soffrire troppo la pressione di San Siro ai tempi di Giampaolo, con quei falli da rigore che stavano diventando una brutta costante. Un girone fa giocava una delle peggiori partite in rossonero, contro la Fiorentina, che banchettava sul Milan espugnando Milano con uno spettacolare 3-1. Ora, un girone dopo, tutto è cambiato.



VALORE RADDOPPIATO - Centrale e importante per il progetto, Bennacer ha visto raddoppiare il suo valore di mercato: acquistato per 16 milioni di euro dall'Empoli, ora ne vale almeno 30. In estate, prima del trasferimento in rossonero, ci avevano pensato Lione e Borussia Dortmund, ma l'algerino ha voluto vestire la maglia numero 4 rossonera. 22 anni, ha una carriera davanti a sé per crescere e maturare ulteriormente. Con il Milan che se lo gode e sorride pensando a una possibile plusvalenza futura. Sperando che, almeno per il presente, possa prendere qualche cartellino giallo in meno...