Il presidente del Lille, Olivier Letang, ha parlato a L'Equipe du Soir di un possibile ritorno di Eden Hazard, ecco le dichiarazione: "Un ritorno di Hazard al Lille? Non è impossibile vederlo qui. Se necessario vado in Spagna. Può sembrare qualcosa di impossibile. Hazard è ovviamente un giocatore incredibile, con tante qualità. In questo momento è un Giocatore del Real Madrid ed è sotto contratto ogni giorno con il Real Madrid". L'esterno belga classe '91 aveva iniziato a stupire con la maglia dei Mastini prima del passaggio al Chelsea.