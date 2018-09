Cristiano Ronaldo è destinato a far parlare di sé, sempre e comunque. Anche quando non si parla strettamente di calcio giocato. Chiedere per informazioni al presidente del Venezuela Nicolas Maduro, che ha evocato il nome della nuova stella della Juventus per rivolgersi agli imprenditori del suo Paese invitandoli a rispettare le leggi fiscali locali.



"Evadere le tasse è uno dei reati più gravi negli Stati Uniti e in Europa e sono previste pene esemplari, tra cui anche il carcere. Guardate a Cristiano Ronaldo, che ha abbandonato la Spagna, in quanto perseguito per aver versato una cifra inferiore rispetto a quanto richiesto dal Fisco, motivo per cui ha rischiato di essere arrestato". E ha citato anche i casi di Neymar e Messi, a loro volta finiti nel mirino del Ministero delle Finanze spagnolo.



Il Venezuela sta attraversando una profonda crisi economica e nei giorni scorsi Maduro ha avviato una riforma fiscale che prevede tasse più alte per i cittadini più abbienti.