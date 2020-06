Francesco Totti mette a segno il suo primo "gol" nella nuova veste di procuratore. O, se preferite, di scopritore di talenti. L'ex capitano della Roma ha ufficializzato infatti l'ingresso nella sua scuderia del centrocampista classe 2004 dell'Inter Simone Bonavita.



Punto di forza della formazione Under 16 allenata da Bonacina, Bonavita è un centrocampista di grande talento che era entrato anche nel mirino della Roma nelle scorse stagioni. Un ragazzo segnato da un tragico evento personale - nel 2015 perse il fratello Elio in un incidente personale mentre si recava con la madre a una partita - e che Francesco Totti aveva messo nel mirino da tempo. Entrambi pronti a iniziare una nuova avventura assieme, come nella foto che li ritrae a suggellare l'accordo raggiunto.