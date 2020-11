Il pari interno con il Verona restituisce aldiversi segnali. Da un lato arrivano messaggi positivi importanti, come lo spirito mostrato per rimontare dallo 0-2 (passo avanti netto rispetto alla debacle europea con il Lille) o aver mantenuto imbattibilità e vetta della classifica alla sosta, dall'altro suona ancheper i rossoneri, difetti da correggere in tempi brevi. Perché se è vero che l'obiettivo non è un obiettivo dichiarato da parte della società,al termine dell'incontro.ha già bene in mente le missioni da completare durante la pausa per le nazionali, i punti su cui concentrarsi per rendere il Milan una contender sempre più credibile per la Serie A.- Il primo nodo è di natura tecnica e riguarda le, un vero e proprio tallone d'Achille per il Milan.. Mancano centimetri ha sottolineato Pioli al termine dell'incontro, ma l'accento è stato posto anche sugli: il perfezionamento di una difesa che fino al derby vinto con l'Inter sembrava quasi impenetrabile passa necessariamente dal trovare una via per risolvere o quanto meno arginare questo tipo di situazione, già costata quattro punti tra Roma e Verona.- E agli errori in marcatura si lega a doppio filo anche il nodo legato alla, sia come singoli che come squadra i rossoneri sono sempre più a immagine e somiglianza del loro leader Ibrahimovic e lo si nota anche dal rammarico per il pareggio più che la soddisfazione per il punto conquistato in rimonta. Mentalità sì, ma non sempre l'attenzione è ai massimi livelli e sono proprio deiLe marcature sui piazzati ne sono un chiaro esempio, ma anche palloni persi di troppo oo, guardando indietro, l'intervento di Romagnoli che ha portato al rigore per l'Udinese. Altro vizio da limare.- Un terzo nodo riguarda. Il turco ha stretto i denti e dal punto di vista dell'impegno e dell'applicazione è stato finora ineccepibile, soprattutto in fase di copertura, ma il Milan ha bisogno dei suoi guizzi e delle sue invenzioni per tornare incisivo negli ultimi 20 metri., occorre trovare più soluzioni per liberare l'ex Bayer Leverkusen e ritrovare il suo apporto. Per Pioli non sarà semplice, anche perché(11 novembre),(15 novembre) e(18 novembre): pochi giorni per lavorare insieme prima del Napoli, essenziale studiare prima a tavolino il piano da cui ripartire.- E parlando di alternative, fondamentale sarà anche. L'ingresso didalla panchina contro il Verona è stato decisivo(suo l'assist per il pareggio di Ibra) e un atteso messaggio di speranza dopo la prova estremamente deludente delle seconde linee impiegate contro il Lille. Il Milan è atleticamente in una condizione ottimale e ha risentito in maniera accettabile dei tanti impegni affrontati dall'inizio della stagione tra campionato e coppa,. Il ritorno diin questo senso è una boccata d'ossigeno, se si può parlare di 'riserva' nel suo caso, dando una valida alternativa a Leao sull'out di sinistra e, all'occorrenza, a Ibrahimovic al centro, ora tocca agli altri alzare l'asticella: dache non è ancora riuscito a calarsi con successo nella nuova realtà a, chiamati a trovare continuità, fino a unche scalpita per l'Europa League e a unche deve interrompere la spirale involutiva in cui si è infilato. Per poter spingere sempre sull'acceleratore Pioli ha bisogno di loro, in attesa di gennaio e di possibili sorprese dal mercato (un centrale di difesa e un altro mediano sono all'ordine del giorno):@Albri_Fede90