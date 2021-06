Ci riferiamo allaavvenuto ai primi di settembre 2019.Si ricorderà che in quei giorni circolavano notizie relative aCiò che, appunto, èe raccontato quasi un anno fa in esclusiva da Calciomercato.com. In particolare, ci soffermammo sule il Paris Saint Germain. In quella circostanzaDalle scorse ore sappiamo che. La ratio è contenuta nel documento della decisione presa lo scorso 14 gennaio,Nella ricostruzione si parla dei termini dell'accordo stipulato il 2 settembre 2019:Ma ciò che salta all'occhio degli addetti al Fifa Transfer Matching System (TMS) èEssa stabilisce che,Come segnalato da noi di Calciomercato.com,InoltrePer questo motivo la società francese è stata sanzionata.Questo è quanto si apprende dalla consultazione del sito Fifa.Perché, facendo riferimento al precedente Juventus-Al DuhailIn queste ore abbiamo avviato verifiche per le quali restiamo in attesa di risultati e su cui vi aggiorneremo.@pippoevai