Iltenta (di nuovo). Secondo quanto riportato da RMC Sport, il centrocampista piace sia ache a diversi giocatori parigini, che potrebbero "spingere" sulla dirigenza per riavviare le trattative per il suo ingaggio, dopo i primi scambi della scorsa stagione. Il 22enne del, che in quanto francese sarebbe il profilo ideale per il PSG anche per soddisfare i criteri della, è seguito dalla