Dopo giorni di silenzio Leleha deciso di parlare dila cui telecronaca la Rai ha deciso di affidare alle due voci "titolari" della Nazionale, Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro,Queste le parole alla BoboTv, di cui è protagonista su Twitch con Christian Vieri, Antonio Cassano e Nicola Ventola: "Nel momento in cui ho firmato il contratto da opinionista Rai, ad agosto del 2021, ho concordato che se non ci fosse stata l'Italia, avrei commentato io la finale dei Mondiali. Mentre lo facevo ho subito chiarito che non volevo commentare le partite dell'Italia perché quel posto spetta di diritto a Rimedio e Di Gennaro. Non mi interessava neanche parlarne. Patti simili non si mettono per iscritto. Perché quando cambiano le direzioni non si può obbligare i subentrati a rispettarli. E dopo poco è cambiata la direzione sportiva. Secondo voi quanti avrebbero detto ‘Io ho un accordo con la Rai'? Probabilmente tutti. Io non sono così e sono grato alla tv pubblica, che ha sposato la causa della Bobo TV. Tra noi da subito è nato un bel feeling, un ottimo rapporto sia con Auro Bulbarelli, precedente direttore, che con Alessandra De Stefano, la nuova direttrice. Perché l'ho fatto? Perché io vivo così. La finale degli Europei? Non ho voluto dare il peso di questa scelta ad Alessandro Antinelli. Ho pensato che un signore non si vede da una finale in più o in meno, ma dai comportamenti. Se sei giusto e semini comportamenti corretti, riceverai correttezza. Tutti vedevano la conclusione perfetta nel mio racconto della finale dell'Argentina. Ma io so fare un passo indietro. E per me è giusto che quella partita l'abbiamo affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro".