A Torino potrebbe presto approdare.. il re degli assist. Stanno aumentando, infatti, le possibilità di vedere alla Juve Filip Kostic, l'esterno dell'Eintracht Francoforte che in questa stagione si è distinto in maniera assoluta per la sua capacità di mandare a rete i propri compagni. 44 gli assist forniti dal serbo, che infatti risulta sul terzo gradino del podio nei cinque maggiori campionati europei a pari merito con Alexander-Arnold e Jadon Sancho. Meglio di loro hanno fatto solo Lionel Messi e Thomas Muller, rispettivamente secondo e terzo con 57 e 66 passaggi decisivi.