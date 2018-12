E' l'emblema dell'ennesima rivoluzione tecnica varata al Real Madrid, con l'esonero dopo soli 4 mesi di Lopetegui per fare spazio all'argentino Santiago Solari. Da quando l'ex tecnico della formazione B si è accomodato sulla panchina dei blancos, Isco non è mai sceso in campo dal primo minuto e il rapporto tra i due viene segnalato ai minimi storici. La tribuna punitiva di Roma e le polemiche, anche via social, sul suo peso forma rappresentano il punto più basso nell'avventura madrilena del fantasista andaluso, su cui la Juventus ha immediatamente posto i propri radar.



Ma dalla Spagna, in particolare dal quotidiano Ok Diario, segnalano come i vertici dirigenziali merengues abbiano stoppato sul nascere qualsiasi ipotesi di privarsi del calciatore nella finestra di mercato di gennaio. A meno che qualcuno non si presenti con un "assegno" da 700 milioni di euro, ossia il valore della sua clausola rescissoria. A giugno la situazione può cambiare, ma l'intenzione del Real Madrid è di non concedere sconti per uno dei giocatori tecnicamente più importanti e sotto contratto fino a giugno 2022.