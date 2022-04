Il Real Madrid non vede l'ora di scendere in campo contro il Chelsea per l'andata dei quarti di Champions League e a due ore e mezza dalla partita di Stamford Bridge svela l'undici iniziale scelto da Ancelotti: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius Jr.